Bakayoko: “Contento di essere qui, ecco cosa voglio vincere”

Bakayoko è ufficialmente un giocatore del Milan. L’ex centrocampista del Chelsea ha già rilasciato le sue prime parole da rossonero ai microfoni di Milan TV.

Sul suo ritorno in rossonero: “Sono molto felice di essere qui. Ho grandi ricordi qui. Non era cominciata bene ma alla fine anche il club, i tifosi e lo staff mi mostrarono molto affetto. Per questo ho sempre pensato che un giorno sarei tornato. E’ uno dei miei sogni“

Sui colloqui con Maldini: “Abbiamo parlato qualche settimana fa e oggi ci siamo visti. Volevano tutti che tornassi e questo mi ha dato molta fiducia ed ero sicuro che sarei tornato in rossonero“

Sui francesi rossoneri: “È bello rivedere qualche amico. conosco tutti i giocatori francesi della squadra e quando ho deciso di tornare qui ci ho pensato e ho parlato con loro“

Su Kessie: “Ho un bel rapporto con lui. Non sono sorpreso perchè è un ragazzo bravissimo e un calciatore forte. Quando ho lasciato il Milan ho visto come è cresciuto e durante le stagioni successive ho ammirato le sue grandi prestazioni. Penso che abbia mostrato a tutti le sue capacità”

Sul campionato italiano: “Penso che la Serie A sia in crescita. Ogni anno arrivano ottimi giocatori e il livello è migliorato molto. Mi sento bene in questo campionato e ora posso dire di conoscerlo e sono contento di giocarci“

Sulla sfida con il Milan dello scorso anno: “Quando ho giocato contro il Milan ero concentrato per la squadra in cui giocavo. Francamente volevo vincere ma non è andata bene perchè sono stato espulso. E’ stato bello rivedere alcuni amici però“

Sulla Champions League: “Nel 2018/19 abbiamo mancato la qualificazione in Champions per pochi punti. A fine stagione ero affranto ma ora sono contento di essere tornato e di poter giocare questa competizione. E’ il sogno di tutti i giocatori“

Sul derby: “Voglio vincere il derby perchè non ci sono riuscito nella mia prima stagione qui. Penso che Milan-Inter sia la partita più importante e voglio vincerla“

Sul Milan: “Il Milan è un grande club, è il primo aggettivo che mi viene in mente. E’ un club conosciuto dappertutto. Lo stadio, la squadra, i trofei e una storia leggendaria. Sono tornato e sono qui per divertirci e aiutare la squadra“