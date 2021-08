Balotelli: “Vi spiego il perché non ho mai baciato la maglia dell’Inter”

In una diretta su OCW Sport, Mario Balotelli ha parlato di diversi argomenti. Tra questi, l’ex attaccante del Milan e dell’Inter ha parlato anche degli ultimi trasferimenti: da Donnarumma a Lukaku. L’amore per i soldi e la passione per lo sport, diverse tematiche affrontate in quasi tre ore di diretta in cui, tra gli altri, era presente anche Emiliano Viviano. Di seguito un estratto delle sue parole.

Donnarumma e Lukaku via dall’Italia per i soldi? “Non mi esprimo. Sembra che ogni volta che uno parla di soldi è mercenario. Se gli avessero dato di meno non sarebbe andato via. Sul trasferimento di Lukaku c’è solo un errore: il modo in cui è andato via. Io calciatore penso a me stesso, non alla società in cui milito.”

Baciare la maglia? “Io i gol all’Inter li ho fatti, ma baciare la maglia mai. L’unica maglia che ho baciato è quella del Milan, perché sono tifoso. Deve essere un gesto dovuto a delle emozioni, ho giocato in tante squadre ma l’unica volta in cui mi sono sentito di farlo è stato con i rossoneri.”