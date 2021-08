Bonucci: “Lotta scudetto? Inter favorita, ma occhio a Milan e Roma”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha detto la sua sulla nuova stagione e sulla possibile lotta scudetto:

“L’Inter è la squadra da battere perché è la detentrice del titolo; ci sono anche la Roma con Mourinho e il Milan che non vanno sottovalutati; la Lazio con Sarri darà fastidio. Nella lotta, i dettagli faranno la differenza. Allegri è carico, noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione“.