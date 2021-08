Caccia al fantasista: il Milan punta il centrocampista Juventino

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe cercare il suo fantasista tra le fila della Juventus.

Secondo la ‘rosea’, il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare, in prestito, Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe 1990. Il giocatore bianconero è ai margini del progetto di Allegri, mentre a Milano potrebbe provare una nuova stimolante avventura alla corte di Stefano Pioli.

Per il momento non si parla ancora di cifre o trattative ufficiali, ma il Milan è alla ricerca di un fantasista ‘a basso costo’ e per questo nel dialogo per Ramsey incide molto anche l’aspetto economico.