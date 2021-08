Calabria a MTV: “Vedere i tifosi esultare è stato bellissimo. Rispetto ad un anno fa ho cambiato mentalità ed i risultati si so0no visti”

Davide Calabria ha parlato a Milan Tv nel post partita di Milan-Cagliari:

Sui tifosi: “Oggi è Bellissimo. L’empatia che si è creata coi tifosi, il momento positivo che va avanti da mesi… È stato bellissimo vederli esultare tutti insieme”.

Il segreto del gruppo: “Tanti mesi che lavoriamo insieme, ci troviamo bene fuori dal campo. La rincorsa in più in una partita ti cambia la vita e ti portano ad avere il risultato. Sono contentissimo di quello che sta facendo la squadra”.

Sui giovani e l’alternanza: “A questi livelli penso che sia fondamentale che ci siano non solo 11 titolari ma 20, soprattutto al Milan e in un campionato tosto come questo. Dobbiamo stare tutti sull’attenti, anche 5 minuti possono fare la differenza. Chi entra può fare anche meglio perché è più fresco”.

Che differenza c’è col Davide Calabria di un anno e mezzo fa? “Ho cambiato la mia mentalità, ho fatto un lavoro su me stesso e i risultati si stanno vedendo. Ho chi mi aiuta, io sono aperto a tutto. Ora mi diverto, alla fine è calcio. Ho cambiato il mio pensiero. La squadra ha svoltato, venivamo da anni difficili. I tifosi ora sono dalla nostra parte, noi stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a lavorare così, io in primis”.