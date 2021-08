Il Milan è vicino all’accordo per il trasferimento di Yacine Adli, centrocampista classe 2000, dal Bordeaux.

In precedenza però i rossoneri avevano puntato anche Amine Adli, giovane esterno in forza al Tolosa, che adesso sembra essere destinato a trasferirsi in Bundesliga al Bayer Leverkusen.

I tedeschi hanno superato la concorrenza di Bayern Monaco e Wolfsburg, prenderà il posto di Bailey trasferitosi all’Aston Villa.