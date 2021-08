Caldara: “Maldini mi ha suggerito di ripartire dal Venezia per rilanciarmi”

Nella conferenza stampa di presentazione con il Venezia, l’ormai ex rossonero Mattia Caldara ha parlato del suo trasferimento, ma anche della sua esperienza al Milan:

“Ho avuto molte offerte, ma fin dai primi colloqui con mister Zanetti e la dirigenza ho sentito qualcosa di diverso e ho deciso di scegliere il Venezia. Sto bene, mi sono allenato nella preparazione con il Milan e sto bene, sono qui per dare il massimo“

“Ho avuto solo molta sfortuna con gli infortuni ma generalmente non soffro la pressione, ho giocato in tre grandi club come Atalanta, Milan e Juve dove non sentivo la pressione della squadra. Prima di partire ho parlato con Maldini e mi ha suggerito lui di ripartire da un altro club per rilanciarmi“.