Carlo Pellegatti: “Ecco quando torna e rinnova Kessié”

Quando Carlo Pellegatti parla di vicende di casa Milan, c’è sempre da drizzare le antenne. L’ex giornalista di Mediaset è da sempre un fedele cantore delle gesta rossonere in campo e dietro le quinte.

Ed è proprio quest’aspetto a interessarci in questione: nel suo ormai classico appuntamento d’editoriale sul proprio canale Youtube, ci ha svelato un’interessante scoop sul futuro di Kessié al Milan. Per Pellegatti il centrocampista ivoriano potrebbe essere molto vicino non solo a tornare a disposizione di mister Pioli, ma anche a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, secondo le tempistiche dettate dalla società. Di seguito riportiamo le testuali dichiarazioni:

“Sul campo ci sono voci varie su Kessié. Qualcuno parla anche di panchina con il Cagliari, ma a me risulta e dico che si parlerà di lui dopo la sosta. Indipendentemente dalla firma, che il Milan vuole che ci sia anche prima della fine del mercato, il Presidente tornerà dopo la sosta“.