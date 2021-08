Ceferin premia Kjaer: le parole del rossonero

In occasione dei sorteggi dei gironi di Champions, Alexander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha parlato del premio di cui sono stati insigniti Simon Kjaer e i medici della nazionale danese per aver salvato la vita a Christian Eriksen, nella gara contro la Finlandia:

“Il premio è per un traguardo speciale, che va aldilà del campo. È per questo motivo che abbiamo deciso di premiarli. Una vita umana vale più di ogni cosa. Ho il massimo rispetto per Simon Kjaer e per tutti quelli che hanno meritato questo premio”.

Lo stesso Kjaer ha parlato poi di quei momenti:

“È difficile spiegare come reagire in casi del genere. Come squadra abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti, il più possibile. Quando poi abbiamo saputo che Christian aveva recuperato coscienza, il nostro dovere era restare ancora più compatti.

Vorrei ringraziare la UEFA per questo premio, da parte di tutta la nazionale danese. Da capitano sento l’obbligo di accettare questo premio ma solo a nome di tutta la squadra”.