CEO CSKA: “Vlasic? Volere e avere sono due cose diverse…”

In Russia tiene banco il caso Vlasic. Il giocatore del CSKA Mosca vorrebbe una nuova esperienza ed il Milan sarebbe pronto ad offrirgliela. Sulla questione, è intervenuto il Direttore Generale del club russo, Roman Babayev, che a ‘Sport 24′ ha riportato le seguenti parole.

“Nikola vuole lottare per le competizione europee. Ma volere e avere questa opportunità sono due cose diverse. Per ora c’è stato interesse per il giocatore, continua ad esserci. Ma di offerte soddisfacenti non ce ne sono state“.

I rossoneri, comunque, continuano a monitorare la situazione.