Si fa più complicata la cessione di Samu Castillejo. Lo spagnolo non solo figura fra i convocati per la sfida contro il Cagliari, ma, secondo quanto riporta Tuttosport, non sarebbe stata presentata alcun offerta ufficiale al Milan da parte del Getafe, club interessato al giocatore.

Nessuna Pec è arrivata sul computer di Casa Milan ed il tempo passa. La conferma del centrocampista offensivo classe 1995, a questo punto, non è da escludere.