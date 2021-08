Champions, il girone del Milan con Liverpool e Atletico nel destino: un cerchio che si chiude

Forse non poteva che andare così il sorteggio del ritorno in Champions League del Milan. Dopo sette lunghi anni i rossoneri tornano a giocare la competizione “di casa”, sulle note di quell’inno che tanto bene conoscono. Lo faranno ritrovando l’ultima squadra affrontata in Champions nell’ormai lontano 2014, l’Atletico Madrid.

Strano scherzo del destino, no? Era l’11 marzo 2014, il Milan scendeva in campo al Vincente Calderon per il ritorno degli ottavi di finale. La partita finì 4-1 a favore dei Colchoneros e i rossoneri, eliminati, non avrebbero mai immaginato che quel giorno avrebbe rappresentato soltanto l’inizio di un esilio dalla Champions lungo sette anni. E adesso ritroveranno proprio l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nella fase a gironi.

Ma nel gruppo B c’è anche un’altra rivale storica del Diavolo nella massima competizione europea, il Liverpool. Croce e delizia dei rossoneri in Champions League, basta ricordare la disfatta nella finale di Istanbul del 2005, vinta clamorosamente dai Reds, e la ben più lieta finale di Atene del 2007, che vide il Milan alzare al cielo la settima e ultima coppa dalle grandi orecchie proprio dopo aver sconfitto proprio il Liverpool allenato allora da Rafa Benitez.

Non va poi dimenticato il Porto, che va a completare il girone dei rossoneri e che proprio nella scorsa stagione ha eliminato agli ottavi la Juve di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Vietato sottovalutare qualsiasi partita: lo può testimoniare anche la squadra dall’altra sponda del Naviglio, rimasta scottata nella scorsa stagione dal quarto posto in un girone composto da Real Madrid, Shakhtar e Borussia Mönchengladbach.

Il Milan torna finalmente a casa, e lo farà affrontando in punta di piedi il proprio passato: risorto dalle proprie ceneri, è arrivato il momento di tornare grande. E per farlo non esiste palcoscenico migliore di una magica notte di Champions.