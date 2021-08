Champions League, oggi il sorteggio: tutte le fasce e le possibili avversarie dei rossoneri

L’inizio della Champions League 2021-2022 si avvicina sempre di più, e il Milan è pronto a prendersi ciò che merita anche in Europa. Oggi alle 18 a Nyon è in programma il sorteggio, con i rossoneri che sono inseriti in quarta fascia.

Il girone sarà sicuramente molto competitivo, di seguito le fasce complete:

Prima fascia: Manchester City, Atletico Madrid, Villareal, Lille, Inter, Bayern Monaco, Chelsea, Sporting.

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Liverpool, PSG, Siviglia, Borussia Dortmund.

Terza fascia: Porto, Ajax, Benfica, Atalanta, Lipsia, Zenit, Salisburgo, Shakhtar Donetsk.

Quarta fascia: Club Brugge, MILAN, Wolfsburg, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kyev, Besiktas, Young Boys. Malmoe.