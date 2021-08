Conti chiuso da Calabria e Florenzi: due squadre italiane interessate

Come riporta Tuttosport, il futuro di Andrea Conti sembrerebbe essere già scritto. Il difensore ex Atalanta sta trovando poco spazio, in più con l’arrivo di Alessandro Florenzi potrebbe vedere ancor più raramente il campo.

Il suo agente è al lavoro per trovargli una sistemazione al più presto. In Serie A si sono dimostrate interessate Genoa e Cagliari, che potrebbero instaurare una trattativa concreta.

La palla ora passerà nelle mani del giocatore, che probabilmente dovrà ridursi l’ingaggio se vorrà giocare con più continuità.