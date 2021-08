Conti in uscita dal Milan: le possibili destinazioni

In attesa di nuovi colpi da parte del Milan, continua anche il mercato in uscita dei rossoneri. Nella lista dei partenti c’è sempre Andrea Conti. Nonostante il terzino sia stato sempre impiegato finora da Pioli nelle amichevoli precampionato, non rimarrà al Milan la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, su di lui ci sarebbe ancora il Parma, che sta costruendo una squadra per tornare immediatamente in Serie A. Conti preferirebbe però rimanere nella massima serie: il club rossonero aspetta qualche offerta per sbloccare il mercato anche in uscita.