Dalla Spagna – Fatta per Castillejo al Getafe. Parla l’agente

Il mercato delle uscite tiene banco in casa Milan. Il destino di Samu Castillejo potrebbe essere lontano da Milano e nelle ultime ore importanti novità arrivano dal giornalista Carlo Pellegatti. Sul suo canele Instagram ha raccontato di una voce dalla Spagna che da per fatto il trasferimento di Castillejo al Getafe.

Ad onor del vero ha ribadito che la notizia, se pur da fonte affidabile, non era stata verificato. Queste le sue parole: “Mi arriva una notizia dalla Spagna da verificare: dovrebbe essere chiusa la trattativa tra il Milan e il Getafe per Castillejo. Ripeto: è ancora da verificare, ma chi me l’ha riferita di solito non sbaglia. Vedremo nelle prossime ore”.

Trattativa che potrebbe già aver trovato la parola fine o è solo strategia. Ai microfoni di serieanews.com, l’agente del numero 7 rossonero, Manuel Garcia Quilon, ha smentito nettamente la trattativa: “Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe in relazione al futuro di Samu Castillejo”.