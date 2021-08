Dalla Spagna: Isco in contatto con un giocatore del Milan

Isco è ormai fuori dai piani del nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo, con tutta probabilità, dovrà quindi trovarsi un’altra sistemazione per la prossima stagione. Le pretendenti per il classe ’92 non mancano e tra queste c’è anche il Milan.

Stando a quanto riporta il portale madrileno Defensa Central, Isco starebbe parlando con il suo connazionale Brahim Diaz per capire il progetto e l’ambiente rossonero. Le risposte del classe ’99, nuovo numero 10, sono state positive e grazie ad esse il centrocampista del Real Madrid gradirebbe la destinazione.