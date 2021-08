Dall’Inghilterra, Bernardo Silva-Milan: c’è l’accordo!

Il Milan è ancora alla caccia di un fantasista per completare la rosa e nelle ultime ore uno dei nomi più gettonati è stato quello del calciatore del Manchester City Bernardo Silva. Il portoghese potrebbe essere in uscita dai citizens per far posto all’obiettivo numero uno del mercato di Guardiola: Harry Kane.

Maldini e Massara starebbero sondando il terreno e, stando a quanto riporta Daily Star, avrebbero trovato già l’accordo di massima con il calciatore. I rossoneri, sempre secondo il tabloid inglese, sarebbero fiduciosi di chiudere la trattativa con un prestito biennale con obbligo di riscatto.