Daniele De Rossi: “Ecco cosa mi aspetto dal Milan

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sportweek Daniele De Rossi, ormai ex collaboratore tecnico della Nazionale, ha parlato anche del Milan.

Il campione del mondo del 2006, passando in rassegna tutte le venti squadre che prenderanno all’imminente prossimo campionato di Serie A ha affermato che i rossoneri saranno capaci di continuare il loro lavoro sulla falsariga della precedente annata, che ha riportato il Diavolo in Champions League, andando avanti nel proprio percorso di crescita.

Queste le sue parole sulle big della massima serie italiana: “Sono tutti affamati di vittorie, la Juve come lo scorso anno, per l’Inter che ha perso tre pezzi da novanta sarà dura ripetersi, il Milan proseguirà sul solco tracciato“. L’Atalanta è la più bella storia del calcio italiano degli ultimi dieci anni, merita di vincere qualcosa. Il Napoli è l’ideale per Spalletti: può sognare. Sarri farà giocare bene la Lazio. E Mourinho può essere una bomba atomica a Roma“.