D’Aversa: “Ecco cosa significa il Milan per me”

Alla vigilia del match contro la Sampdoria, anche lo stesso allenatore dei blucerchiati ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul Milan in conferenza stampa.

Ecco le sue parole: “In rossonero ho vissuto sei anni da calciatore nel settore giovanile. Per me il Milan è stata come una famiglia dal punto di vista calcistico e umano. Sarò per sempre grato al presidente Berlusconi, al dottor Galliani e al direttore Braida con cui parlo sempre volentieri di calcio quando lo incontro a Pescara. Siamo cresciuti come figli al Milan, domani sarà un’emozione speciale. Incontriamo una squadra forte e ambiziosa, che dopo un’ottima stagione si è ulteriormente rinforzata. Dovremo essere bravi a ribaltare i valori sul campo“.