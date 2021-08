Di Marzio: “La richiesta del Brest per Faivre, Spunta un nuovo nome”

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha parlato della trattativa tra Milan e Brest per vestire Romain Faivre di rossonero e del tentativo per Ounas. Le sue parole:

“Il Milan ci lavora da giorni. La richiesta è sui 15 milioni di euro. Il Milan ne offre 10 e dovrebbe arrivare sui 12+3 per poterlo prendere. Il giocatore ieri non è partito per il match di oggi, quindi è nato una sorta di caso nel club. Vedremo se il Milan riuscirà a prenderlo”

Su Ounas: “Il Milan ci ha provato per Ounas oggi con una proposta di 3 milioni di euro di prestito più diritto. Il Napoli ha rifiutato perchè vuole 20 milioni”