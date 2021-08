Di Marzio: “Milan scatenato sul mercato: dopo Florenzi, in arrivo un altro colpo”

Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “Calciomercato – L’Originale” ha parlato di alcuni colpi in entrata per il Milan. Oltre ad Alessandro Florenzi e Yacine Adli, infatti, c’è anche un altro calciatore che sarebbe molto vicino ad indossare la maglia rossonera: Tiémoué Bakayoko. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“Per Florenzi la Roma ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, ballano solo 500mila euro. Le parti contano di chiudere l’affare già nelle prossime ore. Il terzino giallorosso non è l’unico rinforzo in arrivo per Pioli, perché si sta avvicinando concretamente anche il ritorno di Bakayoko. Il suo arrivo, però, non andrebbe ad escludere un altro rinforzo per il centrocampo”.

Poi continua:

“Ci sarà anche l’innesto di un giocatore offensivo. Resta da capire se sarà un trequartista o un esterno destro d’attacco. Il Milan si prepara ad affrontare intensamente questi ultimi 14 giorni di calciomercato”.