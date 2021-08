Stando a quanto riportato da Daniele Longo, Yacine Adli sarebbe ad un passo dal Milan. In queste ore verranno limati gli ultimi dettagli, ma si parla di un’operazione da circa 10 milioni più bonus.

Il calciatore francese, centrocampista del Bordeaux classe 2000, sarebbe un rinforzo per la mediana e non per la trequarti, anche se potrebbe adattarsi per giocare in più ruoli.