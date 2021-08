Il Milan è sempre alla ricerca del trequartista. I nomi fatti sono tanti, ma ancora non ci sono grandi novità. Ecco infatti che torna di moda il nome di Josip Ilicic.

Come riportato da Sky Sport, il giocatore dell’Atalanta può arrivare solo a determinate condizioni. Infatti, Ilicic non è considerata la prima scelta del Milan. Prima si sonderanno altri profili poi, se non ci saranno novità a fine mercato, Maldini chiuderà per Ilicic.