Esclusiva SM – Striscione e comunicato dei Black Devil: la situazione

I tifosi mostrano la loro vicinanza alla squadra in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in questi minuti, fuori dai cancelli di Milanello è stato esposto uno striscione di incitamento. Gli autori sono i Black Devil, una delle frange più calde del tifo rossonero: “VINCERE E… VINCEREMO”, il testo del messaggio.

Oltre a questo, il gruppo milanista ha lasciato un comunicato attraverso la propria pagina ufficiale di Facebook. Questo il testo ufficiale: “Come di consuetudine anche quest’anno abbiamo provveduto ad esporre uno striscione per dimostrare la nostra vicinanza alla squadra. Pur non entrando nel merito se sia giusto o sbagliato, noi Black Devil come Gruppo non saremo presenti allo stadio fino a che ci si dovrà confrontare con tutta questa serie di restrizioni.”

La verme polemica si riferisce alla situazione di incertezza relativa alle restrizioni causa Covid, per poi spostarsi sulla tematica economica, oggetto di critiche e ferventi dibattiti nel calcio –

“Per noi andare allo stadio è gioia, condivisione, aggregazione, tutti aspetti che non trovano fertilità con le restrizioni in essere. Ovviamente non metteremo alcun divieto a chi a livello personale vorrà presenziare” – “Facciamo oltremodo fatica a riconoscerci in un mondo, quello calcistico, che predilige l’ipocrisia alla realtà dei fatti, ipocrisia che contamina e persiste a tutti i livelli, sia nel mondo del calcio stesso, ma anche a livello politico e giornalistico. Crediamo sempre più di rappresentare la parte migliore di questo sport che, come nessun altro, aggrega milioni se non miliardi di persone, per passione dello sport e non per passione del denaro. #OTUTTIONESSUNO“.