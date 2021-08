Milan-Faivre: la decisione del Brest

Da ormai qualche giorno si parla con insistenza del possibile trasferimento di Faivre dal Brest al Milan. Il talentuoso centrocampista francese può ricoprire sia il ruolo di trequartista che di esterno d’attacco.

Un affare per il quale non è ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca, anzi. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, alla fine l’attuale club del giocatore ha deciso di non venderlo più.

Niente da fare, dunque, per il Milan che dovrà virare su altri obiettivi. Ci sono ancora 24 ore di tempo per regalare il trequartista a Stefano Pioli.