Faivre, parla il ds del Brest: “Ci sono delle trattative in corso”

Pochi istanti prima della partita contro lo Strasburgo ha parlato il ds del Brest Gregory Lorenzi soffermandosi sulla trattativa in corso tra Faivre ed il Milan. Il dirigente del club francese si ritiene, a nome di tutta la società deluso dal comportamento del giocatore e conferma i contatti tra quest’ultimo e la società rossonera.

Queste le due parole nel dettaglio:

“Siamo delusi, sì. Posso comprendere quando un giocatore è coinvolto in una contrattazione di mercato che può condizionare il suo stato d’animo. Ma in questo caso, c’è un allenatore e c’è un direttore che gestiscono le cose. Ci si può mettere attorno a un tavolo, si può discutere e prendere una decisione. Abbiamo la sensazione di esser stati presi in ostaggio da questa decisione. Sì, ci sono delle trattative in corso. Ci sono ancora 48 ore di tempo, ma siamo lontani da ciò che si può immaginare. Per il momento, con quello che è successo, non possiamo reagire di pancia, ma dobbiamo usare la testa”.