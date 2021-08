Finalmente San Siro riapre: tutte le indicazioni

Una bella notizia per tutti i tifosi, in questa stagione gli stadi riapriranno al 50% di possibilità della capienza. Ovviamente anche San Siro e poco fa il Milan ha scritto un comunicato dove ha spiegato tutte le indicazione per l’acquisto dei biglietti.

L’esordio casalingo sarà il 29 Agosto contro il Cagliari. Ecco il comunicato del Milan:

“In vista della nuova ed emozionante stagione calcistica alle porte, AC Milan è lieto di annunciare che il Club riaprirà lo stadio San Siro ai tifosi, seguendo le nuove linee guida fornite dal governo, con una capienza al 50%. Per dare l’opportunità a quanti più tifosi possibili di vedere il Milan in azione la prossima stagione, il Club offrirà esclusivamente biglietti singoli per le sue partite in casa. I biglietti per il debutto casalingo dei rossoneri in Serie A contro il Cagliari, che avrà luogo domenica 29 agosto alle 20:45, saranno messi in vendita online su acmilan.com, singletickets.acmilan.com e a Casa Milan, in Via Aldo Rossi 8 a Milano, in tre fasi di vendita successive, a partire da domani“: