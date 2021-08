Florenzi-Adli: i due nomi mai usciti che potrebbero far svoltare il diavolo

Ore movimentate a Casa Milan. I rossoneri hanno rotto gli indugi sul terzino, e dopo settimane di inseguimenti sulle tracce di Dalot e Odriozola, ecco Alessandro Florenzi. Un’operazione lampo, in cui i dirigenti rossoneri hanno trovato subito la disponibilità del giocatore e del club. Un ottimo Jolly, campione d’Europa ed esperienza internazionale che alzerebbe ulteriormente l’asticella all’interno di una rosa che sta cominciando a prendere una piega piuttosto competitiva.

Non finisce qui. Tra i vari nomi più disparati per la trequarti, usciti per riempire le pagine dei quotidiani, ecco spuntare la pista più concreta. Si tratta di Yacine Adli, fantasista classe 2000 del Bordeaux. Un giocatore giovane, talentuoso (cresciuto nel vivavio del PSG) e soprattutto low cost, difatti il prezzo si aggira sui 10-12 mln di euro, che potrebbe rappresentare una piacevole scommessa. Il ragazzo è il titolare da ormai due stagioni in Ligue 1, ha cominciato la terza in questo week end (esordio rivedibile, il suo Bordeaux ha perso 2-0 e lui ha giocato solo 45′). Un profilo tecnico decisamente interessante, listato ancora dal team Moncada per un Milan sempre più bleu.

Il profilo, almeno dal punto di vista anagrafico ed economico, sembra essere quello giusto. Maldini e Massara, però, stanno ragionando attentamente sul da farsi, perché l’investimento del trequartista sarà il grimaldello per capire come si evolverà la stagione rossonera.

Inizia dunque il countdown per il terzino romano, si stanno limando gli ultimi dettagli, per poi prendere la decisione definitiva sul francese. Florenzi-Adli sono dunque i due nomi mai usciti fino ad ora, che potrebbero far svoltare il diavolo. Ma non è escluso, che negli ultimi giorni di mercato, i rossoneri metteranno a segno un altro colpo di qualità (Ilicic?), per dare a Pioli una squadra competitiva in Italia e per non sfigurare tra le grandi d’Europa.