Gabbia: “Vogliamo proporre le idee del mister. I nuovi? Speciali”

Nonostante la giovane età Matteo Gabbia può considerarsi un veterano del Milan targato Pioli. Nelle amichevoli estive è sempre considerato centrale nelle rotazioni difensive cimentandosi anche nel ruolo di terzino. Alla fine del match amichevole pareggiato all’Allianz Riviera contro il Nizza, Gabbia ha detto la sua sullo stato di salute del Milan ai microfoni di Milan TV: “Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto a Pro Sesto e Modena. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che iniziano tra una settimana il campionato. Siamo contenti della nostra partita, abbiamo fatto bene, soprattutto nell’animo e nella voglia di proporre le idee del mister”.

Parla del lavoro di Pioli al quale deve tanto per la sua crescita: “Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. Il mister, sotto questo aspetto, è molto bravo ma anche noi giocatori ci mettiamo il massimo impegno e questo è positivo. Dobbiamo affrontare le prossime partite cercando di migliorare il gioco e, possibilmente, di portare a casa il risultato”.

Chiusura dedicata ai nuovi arrivi: “Giroud, Maignan e Ballo-Touré? Sono tre ragazzi fantastici, sono speciali. Non mi aspettavo questa voglia di unirsi a noi. Sanno già parecchie parole in italiano e questo fa capire quanto ci tenessero a integrarsi con noi e di come vogliano esser partecipi in questa stagione”.