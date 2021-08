Hauge andrà via: ecco quanto incasseranno i rossoneri

Il Milan è pronto a salutare Hauge dopo una sola stagione. Arrivato come giovane talento dal Bodø/Glimt, squadra norvegese, il classe ’99 non ha trovato molto spazio in campionato. In Europa però le sue prestazioni avevano fatto notare un talento forse ancora inesplorato.

I rossoneri però hanno bisogno di incassare per finanziare il mercato e la giovane ala verrà con tutta probabilità sacrificata. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, Maldini e Massara stanno per chiudere con l’Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro.

La cifra inizialmente richiesta dai rossoneri è stata quindi raggiunta, dopo la prima offerta di 8 milioni rispedita al mittente. Si prospetta quindi una nuova avventura lontano dall’Italia per il norgevese.