Ibra ad Amadeus: “Devo salvarti anche l’anno prossimo?”

Zlatan Ibrahimovic, attraverso i suoi canali social, ha scherzato con il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 Amadeus. Lo svedese è stato ospite fisso durante l’ultima edizione del celebre evento musicale.

Il numero 11 rossonero ha scritto nel suo post: “Devo salvarti anche l’anno prossimo?” sotto al video che lo ritrae durante la sua avventura in moto per raggiungere l’Ariston.

Ricordiamo che Ibra, però, in sede di rinnovo con il Milan ha accettato di non poter avere impegni che vadano a coincidere con quelli sportivi come accaduto la sorsa stagione.

Ti devo salvare anche prossimo anno ??? @giovanna_e_amadeus @SanremoRai pic.twitter.com/kMNsSZYYIk — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 25, 2021