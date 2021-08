Il centrocampo avrà un nuovo rinforzo: pronta l’alternativa se salta Adli

Il centrocampo del Milan avrà un nuovo rinforzo, qualsiasi saranno le dinamiche di mercato che si andranno a sviluppare fino al termine del mese. Maldini ha infatti individuato Yacine Adli come il profilo giusto per aiutare Bennacer a rifiatare ma ha pronta l’alternativa in caso l’affare salti.

Come rivela La Gazzetta dello Sport i rossoneri vogliono chiudere per il centrocampista del Bordeaux offrendo circa 10 milioni di euro. Tuttavia la trattativa potrebbe non andare in porto e il Milan è pronto a virare su Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim già cercato dal Napoli.

Gli azzurri però non possono contare sul fascino della Champions League e Grillitsch ha già fatto sapere che la sua prossima destinazione dovrebbe essere una squadra di caratura superiore: il Milan parte quindi in pole position per assicurarsi il centrocampista.