Il Lione si inserisce per Bakayoko: il Milan resta vigile

Uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la mediana è sempre stato Bakayoko. Il francese, dopo una stagione in prestito al Napoli, è tornato di nuovo al Chelsea in attesa di trovare una nuova, definitiva sistemazione.

I rossoneri non hanno mai nascosto l’interesse per il centrocampista, che tanto bene aveva fatto al Milan in prestito ormai tre stagioni fa. Tuttavia, come riferisce Gianluca Di Marzio, il Lione si sarebbe inserito nella corsa a Bakayoko: i francesi hanno avviato i primi contatti per capire i margini per una possibile trattativa.

Milan e Napoli restano sempre vigili sul francese, il cui futuro oggi appare più incerto che mai.