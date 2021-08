Il mercato del Milan entra nel vivo: si delineano gli ultimi colpi

Il mercato del Milan è ormai entrato nella sua fase finale. Sono lontani “i giorni del Condor” di Galliani ma anche Maldini e Massara sfrutteranno la parte finale del calciomercato per mettere a posto una rosa già di altissimo spessore.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Florenzi è ormai virtualmente rossonero mentre è stato raggiunto un accordo con Tiémoué Bakayoko, che sarebbe un gradito ritorno a Milanello, mancando tuttavia l’intesa con il Chelsea per il prestito che chiuderebbe l’operazione.

Restano ancora da definire Adli e Pellegri. La sensazione è che, anche in questo caso, avere in mano un accordo con i calciatori potrà portare i rossoneri a trattare con i rispettivi club a tempo debito: una chiusura delle due trattative non è imminente ma neanche troppo lontana.