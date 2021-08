Passa in secondo piano la pista Adli: il motivo

Sfuma la pista Yacine Adli per il Milan. Stando a quanto riferisce Tuttosport, l’affare per il giovane centrocampista del Bordeaux potrà andare in porto solo se dovesse arrivare l’offerta ufficiale da parte del Getafe per Samu Castillejo.

Non è da escludere, però, sempre secondo il quotidiano torinese, che i rososneri facciano un ultimo tentativo a prescindere, per avere comunque un trequartista che possa fungere da vero e proprio “jolly” durante la stagione.