Il Milan è sempre più vicino a Tiemoué Bakayoko: le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa che riporterebbe a Milano il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo twitter i rossoneri sarebbero sempre più vicini all’ex Napoli, in giornata infatti è previsto un nuovo incontro con i dirigenti del Chelsea per trovare l’accordo definitivo sul trasferimento in prestito.

Aggiornamento – L’incontro tra le parti ha avuto esito positivo, trovata l’intesa sull’ingaggio ma restano da limare gli ultimi dettagli relativi alla formula del prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è l’esperto di mercato Daniele Longo.