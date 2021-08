Il Milan lavora per Adli e Bakayoko. Pobega verso Torino

Il Milan continua a lavorare per vestire Yacine Adli di rossonero. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio c’è stato un incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore nella sede del club.

Il possibile approdo del centrocampista francese non escluderebbe l’arrivo di Bakayoko in quanto si tratta di un centrocampista duttile che potrebbe giocare sia davanti alla difesa sia sulla trequarti.

Nel frattempo i rossoneri sono impegnati anche nel mercato in uscita. Pobega è in partenza verso Torino ed oggi si è svolto l’incontro tra l’agente del calciatore e il ds granata Vagnati per definire i dettagli dell’affare.

Il Milan lo vorrebbe cedere solo con un prestito secco ma il centrocampista italiano potrà partire solo dopo l’arrivo di Bakayoko.