Il Milan non molla Warren Bondo: i dettagli della trattativa con il Nancy

Per il classe 2003 Warren Bondo il Milan fa sul serio e vorrebbe chiudere il prima possibile la trattativa. Per il centrocampista 17enne del Nancy la concorrenza e ampia ma per il talento francese la destinazione Milan è quella desiderata.

Forte dell’accordo con il calciatore e il suo entourage il Milan prova a serrare le fila della trattativa. Come riporta calciomercato.com, i colloqui tra il club rossonero e il Nancy non si sono mai interrotti e sono costanti. Si prova a limare una distanza tra richiesta ed offerta ancora ampia. 2 milioni la richiesta del Nancy mentre il Milan continua ad offrire 700 mila euro più bonus.

La sensazione è che i bonus saranno fondamentali per avvicinare richiesta e offerta per arrivare alla chiusura positiva dell’affare.