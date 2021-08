Il Milan piomba su un giovane talento argentino per l’attacco

Dopo che l’affare Kaio Jorge è sfumato, il Milan continua a lavorare su un profilo giovane e di qualità da innestare nel reparto avanzato. Daniele Longo su calciomerco.com ha parlato di un nome nuovo, assoluto talento del calcio argentino: Julian Alvarez.

Secondo il giornalista esperto di mercato, l’area scouting del Milan segue il calciatore da diverso tempo con relazioni più che positive. Talento assoluto, Julian Alvarez (21 anni) è una punta esterna. Molto tecnico e abile nel dribbling, ha negli assist il suo punto di forza. Nell’ultima stagione con la maglia del River Plate, ha totalizzato ben 7 assist. Nonostante la giovane età, ha già debuttato con la nazionale argentina vincitrice dell’ultima edizione di Copa America.

Il Milan non ha ancora aperto una trattativa con il River Plate ma sono continui i contatti con il procuratore del talento classe 2000, Fernando Hidalgo, che ha confermato a Maldini e Massara il desiderio del ragazzo di vestire la maglia rossonera. Al momento la clausola rescissoria è di 25 milioni ma il contratto in scadenza a dicembre 2022, rende il prezzo trattabile.

La concorrenza non manca, soprattutto in Premier ma la dirigenza rossonera a giorni dovrebbe sciogliere le riserve e decidere se far partire una trattativa, presentando la prima offerta al club argentino.