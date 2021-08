Il punto della situazione sulle trattative in uscita: da Castillejo a Pobega

L’edizione odierna di TuttoSport ha fatto il punto della situazione sulle trattative in uscita in casa Milan. In particolare si è soffermato sulle possibili cessioni di Castillejo, al Getafe, e Pobega al Torino.

La partenza dell’attaccante spagnolo, finito ai margini del progetto rossonero, sembra essere sempre più vicina, soprattutto dopo la cessione di Cuccurella al Brighton. Il Getafe, infatti, potrebbe tentare un affondo per Castillejo ora che ha a disposizione una cifra congrua alle richieste del Milan.

La cessione di Tommaso Pobega, invece, passa per l’asse Milano-Londra-Torino. Secondo il quotidiano, l’arrivo di Bakayoko dovrebbe liberare il centrocampista e permettere la chiusura della trattiva con i granata.