Ilicic-Milan, ecco quando potrebbero esserci delle evoluzioni

Come riportato da Tuttosport, il Milan continua seguire Ilicic, in uscita dall’Atalanta. Per arrivare allo sloveno, il Milan dovrà però prima incassare un tesoretto dalla cessione di Jens Petter Hauge.

Una volta chiuso l’affare con l’Eintracht per il classe ’99 norvegese, i rossoneri potranno riprovarci per il giocatore bergamasco.

Percassi chiede 8 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera continua ad offrire un piccolo indennizzo e la rinuncia ai bonus legati al cartellino di Pessina.