In salita il rinnovo di Kessié: il motivo

Le trattative per il rinnovo di Franck Kessié continuano. Come sappiamo il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo sarebbe in salita.

Infatti, il calciatore chiede un aumento di stipendio fino a 7 milioni di euro, una cifra che andrebbe di fatto in controtendenza con la politica del taglio degli ingaggi imposta da Elliott.

Dunque, una situazione spiacevole che il Milan vorrebbe provare a risolvere