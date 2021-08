Incontro con gli agenti di Faivre: può essere lui il nuovo nome a centrocampo

Giorni frenetici a Casa Milan, dove gli incontri con dirigenti ed agenti dei giocatori si susseguono di continuo. Oggi infatti c’è stata una nuova riunione con l’entourage di Adli, centrocampista del Bordeaux mai uscito dai radar rossoneri.

Ma come riportato dai francesi di Foot Mercato, la dirigenza del Milan oggi avrebbe incontrato anche gli agenti di un altro prospetto della Ligue 1 molto interessante: Romain Faivre. Il centrocampista classe ’97 del Brest può essere il nome ideale per i rossoneri, capace di giocare sia in mezzo al campo sia sull’esterno.

Non manca però la concorrenza: il francese ha diverse richieste dalla Germania, Borussia Mönchengladbach su tutte. Nei prossimi giorni si capirà se questa pista potrà essere percorribile o meno da Maldini e Massara, in attesa di completare la nuova rosa da Champions del Milan.

🚨Info : Romain Faivre 🇫🇷 est une option étudiée par le #Milan en cette fin de mercato.



– Une rencontre a eu lieu à #Milan avec l'un de ses représentants.https://t.co/93BdJhP1np — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2021