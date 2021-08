Kessie a Casa Milan: si delinea il futuro

Potrebbe essere stata la giornata della svolta per il rinnovo di Franck Kessie. Questo pomeriggio il “Presidente” è stato a Casa Milan dove ha incontrato Maldini e Massara. Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, per Kessie è stata una visita di cortesia approfittando della pausa causa infortunio.

Nell’incontro di questo pomeriggio si sono toccati temi del futuro in un clima di estrema serenità. Oltre a parlare dell’esperienza delle Olimpiadi, si è discusso del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista ivoriano ha ribadito che la sua volontà è quella di continuare con il Milan.

Milan e Kessie vorrebbe trovare un accordo sul rinnovo prima dell’inizio della nuova stagione proprio per viverla in estrema serenità. La società ha ribadito la volontà di accontentare la sua richiesta facendo uno sforzo pur di trattenerlo. Tra il Milan e il “Presidente Kessie” la storia sembra proprio destinata a continuare a lungo.