Kessié in visita a Casa Milan: ecco cosa è successo

Franck Kessié è ormai fondamentale per i rossoneri tanto che il suo infortunio non ha gettato nella disperazione solo i tifosi ma società e mister Pioli. Il “presidente” è nel cuore di tutti e ormai si aspetta solo il suo pronto ritorno in campo.

Tuttosport rivela che Kessié si è però recato a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. L’incontro con Massara e Maldini è super segreto e non ci sono notizie in merito, ma da ambienti vicini alla squadra filtra che la chiacchierata abbia riguardato il rinnovo di contratto.

Per quanto riguarda il suo imminente futuro invece si dovranno stabilire con attenzione i tempi di rientro all’attività agonistica per non rischiare pericolose ricadute. Kessié ha affrontato troppe partite in stagione e non deve rischiare nulla.