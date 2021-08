Kjaer a MilanTV: “La fascia? Abbiamo già un capitano”

Simon Kjaer, pilastro della Nazionale danese e del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. In essa, il difensore, ha espresso il suo pensiero riguardo i nuovi compagni, ha parlato del suo eroico gesto , che ha salvato la vita a Eriksen, e della possibilità di ottenere la fascia da capitano. Ecco le sue parole:

Sul precampionato: “Stiamo percorrendo la stessa strada dell’anno scorso. Però sempre cercando di migliorare, sia in difesa che in attacco. Sono stato in vacanza per tre settimane, ma non mi sono rilassato. Volevo tornare subito“.

Sulla nuova stagione: “Sarà un bel campionato, sono curioso per come possiamo migliorare a livello di squadra. Siamo un gruppo con un buon spirito. Un gruppo che sta fisicamente e mentalmente bene. Abbiamo migliorato alcuni aspetti di gioco rispetto allo scorso anno. Lavoriamo per questo ogni giorno”

Su Olivier Giroud: “Olivier è un grande attaccante e sicuramente farà la differenza“.

Sulla prima partita, Sampdoria-Milan: “Aspettiamo tutti la partita di lunedì. Sarà una gara importante perché dobbiamo iniziare bene. Sarà una bella esperienza per abituarci a riavere i tifosi. Io ho già avuto l’occasione agli Europei ed è stata particolare dopo così tanto tempo. Sono molto contento di rivederli”.

Su Maignan: “Ha giocato bene fino ad adesso è sono felice per come è sceso in campo. Mike è un gran portiere. Ha ottime qualità e con il tempo migliorerà insieme a noi. È un nuovo arrivato, ma l’anno scorso ha fatto un grandissimo campionato con il Lille”.

Sull’accaduto di Eriksen: “Lo farei ovunque: sia in campo che per strada. È una caratteristica umana agire in questo modo, è difficile da spiegare ma è stato così. La fascia? Do sempre il massimo, ma è importante dire che abbiamo già un capitano“.

Sull’Europeo e il calcio italiano: “Aver vinto l’Europeo è stato importante per l’Italia, soprattutto dopo non aver partecipato all’ultimo mondiale. Conoscendo gli italiani, è stato uno shock. Tutti mi chiedono se il campionato è difensivo, ma non è così, è la vecchia mentalità e si è visto durante l’Europeo. Si gioca un calcio totale. Secondo me l’Italia ha fatto molto molto bene”.