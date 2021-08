Kjær: “Eriksen? Non sono un eroe, mi ha guidato l’istinto. Lo scudetto col Milan un sogno”

Intervistato dal Corriere della Sera, il difensore del Milan e della nazionale danese Simon Kjær ha commentato la nuova stagione calcistica ormai alle porte: “Siamo diventati più imprevedibili, più difficili da affrontare. Abbiamo perso Donnarumma e Calhanoglu, ma con Giroud davanti ci siamo rinforzati, è un grande attaccante. Ha esperienza, fame, sa fare gol. Anche in Champions sarà utile. Poi c’è Ibrahimovic, che cambia le squadre da solo. Una squadra come il Milan ha il dovere di puntare al massimo, io non ho mai vinto un campionato e mi piacerebbe riuscirci col Milan. Sarebbe un sogno, ma ci sono anche gli altri. La concorrenza è forte. Davanti a tutti vedo Inter e Juve“.

“Fascia da capitano? Un capitano ce l’abbiamo già – continua il giocatore – e si chiama Romagnoli. Fra noi c’è grande sintonia e sportività. Non m’interessa la fascia. Io do il massimo sempre e comunque“.

Il numero 4 rossonero è tornato anche a parlare della tragedia vissuta dal compagno di nazionale Christian Eriksen durante l’Europeo: “Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Non sono un eroe, l’ho fatto senza riflettere, l’istinto mi guidava e ho fatto quello che dovevo, automaticamente. Era la prima volta che mi succedeva, spero sia anche l’ultima“.