Krunic: “Questo è il nostro vantaggio sulle nostre rivali”

Rade Krunic ha parlato tramite i canali ufficiali del Milan della partita contro il Cagliari, del ritorno dei tifosi, dei suoi obiettivi e di Champions. Le sue parole:

Sui tifosi: “Li abbiamo sentiti anche a Genoa ma penso che a San Siro sarà diverso. Sarà strano ma positivo. Siamo contenti di ritrovarli nel nostro stadio”

Sulla nuova squadra: “Siamo più forti perchè sono arrivati anche nuovi giocatori che si sono integrati bene. Siamo più pronti perchè conosciamo meglio il mister e sappiamo cosa vuole da ognuno di noi.”

Sui nuovi acquisti: “Giroud e Maignan hanno giocato dall’inizio e si sono integrati subito bene. Brahim già lo conoscevamo. Spero che anche gli altri riescano ad entrare nel gruppo e aiutare la squadra”

Sugli obiettivi personali: “Voglio aiutare la squadra quando ha bisogno di me. Chi gioca deve fare di più ma chi, come me, parte dalla panchina, deve essere sempre pronto a fare bene quando entra”

Sulle avversarie: “Ci sono stati tanti cambi. Noi invece ci conosciamo bene e credo che possa essere un vantaggio. Siamo il Milan e ci aspettiamo tanto. L’anno scorso siamo tornati in Champions e quest’anno dobbiamo ripeterci. Puntiamo sempre più in alto”

Sul girone di Champions: “Sorteggio difficile. Sono contento di questo perchè mi piace giocare in questi stadi queste partite”

Sul Milan-Cagliari dell’anno scorso: “Partita difficile, Abbiamo fatto una brutta prestazione e quest’anno vogliamo vincere prima della sosta nazionali: Sarà una partita molto importante”