Krunić, una società ligure è sulle sue tracce: la posizione del Milan

Perso Pobega, rientrato al Milan per fine prestito, lo Spezia si sta guardando intorno per trovarne il rimpiazzo. E gli occhi sono finiti nuovamente su Milanello. Ma non di nuovo sull’ex: a interessare adesso è Rade Krunić.

Malgrado il bosniaco non sia così centrale nel progetto tecnico di Pioli, questi potrebbe tornare utile nel corso della prossima stagione: a differenza di Pobega, l’ex Empoli si può considerare un vero e proprio jolly, vista la sua attitudine nel giocare sia mediano che, all’occorrenza, trequartista di sostanza e quantità. Quella quantità scarseggiante nei primi due mesi dell’anno, quando Kessié e Bennacer saranno impegnati in Coppa d’Africa.

Questo ventaglio di motivazioni rendono difficile la trattativa per gli spezzini, che se vogliono davvero assicurarsi le prestazioni del centrocampista, lo devono fare in via definitiva, sborsando tanti soldi. Questa l’indiscrezione riportata da Tuttosport.